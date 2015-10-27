В МИД признали, что на Донбассе нет стабильного режима прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони в Киеве.

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"Несмотря на определенные шаги, мы имеем очень сложную ситуацию. Вчера погиб еще один украинский военный. У нас нет стабильного прекращения огня, нет реального доступа ОБСЕ к территории Донбасса ", - сказал Климкин.