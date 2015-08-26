Боевики применили тактику "выжженной земли" в районе Красногоровки

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня, 26 августа, с полуночи и до 18 часов, ситуация в зоне АТО оставалась стабильной. Российско-террористические группировки, пытаясь втянуть наши войска в более активную фазу боевого противостояния, продолжали обстрелы наших позиций в основном из стрелкового вооружения. Также в течение суток были зафиксированы случаи применения вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров", - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-центра, в частности, недалеко от Донецка около полуночи, по украинским позициям в Опытном боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии, танка и 120 миллиметровых минометов. А почти в 14.00, продолжая тактику "выжженной земли", оккупанты из минометов калибра 120 миллиметров били по гражданским домам в Красногоровке.

На Артемовском направлении около полуночи под огонь 152-миллиметровой артиллерии врага попали наши подразделения в поселке Зайцево. В 13.10 со 122-миллиметровой артиллерии, и в 14.25 из минометов калибра 120 миллиметров, преступники обстреляли сил АТО в Луганском.