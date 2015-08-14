Очередной российский "гуманитарный конвой" пересекает границу Украины - СМИ

35-й российский так называемый «гуманитарный конвой» прибыл к неконтролируемой Украиной части государственной границы.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на МЧС России.

Перед пересечением государственной границы колонна разделилась на две части.

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«Одна из них достигла пограничного пропуска «Донецк», откуда отправится в Луганск. Вторая прибыла на пункт пропуска «Матвеев Курган» и затем продолжит движение до Донецка», – цитирует представителя российского МЧС Радио Свобода.

Российская сторона утверждает, что более 100 автомобилей везут в Донецкую и Луганскую области более 1 тыс тонн гуманитарных грузов. Среди них –продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.