Бойцы АТО под Донецком молятся перед "иконостасом" из детских рисунков (фото, видео)

Правит службу Божью на передовой и причащает бойцов священник греко-католической церкви Андрей Зелинский. Он - капеллан с 10-летним стажем и находится в зоне АТО уже больше года, передает ТСН.

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"Как правило, уезжаю на некоторое время для того, чтобы в течение по крайней мере месяца находиться с военными, или на передовой, или в местах их расположения, но здесь, в зоне боевых действий", - рассказывает капеллан.

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Пока отец Андрей находится за несколько десятков километров от Донецка, на базе десантников 25-й бригады. Силовики рассказывают, что с капелланом воевать легче.

"Как появился у нас капеллан, служба как-то стала более духовной, какой-то смысл появился. Ребята стали более уверены в себе", - рассказал младший лейтенант и боец 25-й бригады Анатолий Волынец

Кроме воскресных служб капеллан исповедует бойцов, или просто общается с офицерами и рядовыми бойцами.