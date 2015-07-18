Ситуация в зоне АТО снова обострилась, боевики дважды обстреляли мирных жителей Авдеевки - штаб

Ситуация в районе проведения АТО за прошедшие сутки, 17 июля, вновь обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"С 18-ти до 24-х часов российско-террористические войска около 60 раз совершили обстрелы позиций сил АТО. Из них – более 20 раз с запрещенной Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.

С 21:00, в течение часа, со стороны поселка Спартак пророссийские наемники стреляли из 120 мм минометов по городу Авдеевка, где проживает мирное население.

Читайте такжеБоевики обстреляли пост наблюдателей СЦКК из тяжелого вооружения (фото)

"Около 22 часов вблизи поселка Лебединское украинские военные обнаружили и принудили к бегству диверсионно-разведывательную группу. Всего за минувшие сутки боевики 6 раз применили 122-мм артиллерию, 29 раз - 120-мм миномета, три раза - танки", - отметили в штабе.

Неоднократно обстрелам подверглись украинские позиции в районах н.п. Опытное, Новотошковское, Авдеевка, Пески, Верхнеторецкое, Водяное, Первомайское, Новотроицкое.

Сегодня, 18 июля, по состоянию на 6 утра, бандформирования значительно активизировались. Из гаубиц и минометов боевики подвергли обстрелам опорные пункты сил АТО в районах поселков Опытное, Верхнеторецкое, Новоселовка, Гранитное, Марьинка, Старогнатовка, Станица Луганская, Пески, Широкино и так далее.

Около 5-ти утра, пророссийские террористы стреляли из танка по мирным жителям города Авдеевка. Почти полчаса танковые снаряды разрывались в жилых кварталах города.

В штабе АТО подчеркнули, что украинские военные мужественно удерживают оборонительные рубежи и готовы к любому развитию событий.