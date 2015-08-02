За сутки на Донбассе ранены восемь военнослужащих

За минувшие сутки на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что погибших нет.