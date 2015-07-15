Диверсанты боевиков атаковали позиции военных вблизи Опытного – пресс-центр АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"19 раз преступники применяли по позициям защитников Украины 152-х и 122-мм артиллерию, 33 раза – 120-мм минометы, в 2 случаях – РСЗО, 13 раз – танки", - говорится в сообщении.

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Так, вчера, на период с 18.00 по 24.00 пришлось наибольшее количество обстрелов за сутки: под плотным огнем бандформирований были позиции сил АТО в районах н.п. Авдеевка, Опытное, Водяное, Пески, Кирово, Новгородское, Луганское, что на Донецком направлении.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении российско-террористические войска вели обстрелы наших войск в районах поселков Станица Луганская, Новотошковское, Крымское, Трехизбенка. На Мариупольском направлении раздавались выстрелы только из стрелкового оружия вблизи поселков Талаковки и Николаевки.

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"Сегодня, 15 июля, по состоянию на 6 часов утра, зафиксированы обстрелы наших войск из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Старогнатовка. Около полуночи украинские воины обнаружили и дали отпор диверсионно-разведывательной группе боевиков в районе н.п. Опытное", - добавили в пресс-центре.

Как отмечается, войска сил АТО надежно удерживают оборонительные рубежи, дают достойный отпор российско-террористическим войскам и готовы к любому развитию событий.