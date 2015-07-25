Из-за обстрелов боевиками Станицы Луганской ранены военный и мирная жительница

В Станице Луганской за вчерашние сутки, 24 июля, в результате обстрелов боевиков разрушены три дома, перебит газопровод, а также были ранены местная жительница и военный Вооруженных Сил Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера продолжились интенсивные обстрелы Станицы Луганской со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, с 23.00 до 2.00 боевики били по населенному пункту из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела перебита газовая труба, 1600 абонентов остались без газа, разрушены три дома на ул. Лермонтова и Барабашова.

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Не обошлось и без пострадавших - местная жительница получила ранения, наступив на «растяжку» и на блокпосту был ранен пулей снайпера военный. По словам врача пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

«Станица продолжает быть самой "горячей точкой" Луганской области. В ближайшее время я планирую поехать туда, чтобы лично посмотреть на разрушения за последние недели», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.