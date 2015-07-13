В общежитиях ДоНУ поселились около 2 тысяч боевиков "ДНР" - Аброськин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, «в Донецке, в четырех корпусах (№№ 1,2,3,4) общежитий ДоНУ на улице Розы Люксембург поселились и в данный момент дислоцируются наемники, воюющие на стороне «ДНР», в количестве около двух тысяч человек. Возле общежитий выкопаны окопы и поставлены пулеметные точки. На подходах к корпусам организованы четыре блокпоста».

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Об этом, по словам Аброськина, сообщили на «горячую» линию милиции Донецкой области жители Донецка - патриоты Украины.

Очередные "солдаты удачи" прибыли в Донецк. Жители Донецка - патриоты Украины сообщили на горячую линию милиции Донецк... Posted by Vyacheslav Abroskin on Sunday, July 12, 2015

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники МВД установили личность 30 боевиков группировки "Сомали", которое орудует на оккупированной части Донецкой области.