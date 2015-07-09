СБУ за три дня получила 26 тысяч электронных заявок на пропуска через линию соприкосновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“Система заработала с 9.10 7 июля, и за первые три дня работы получено более 26 тысяч заявок”, - сказала она.

По словам Гитлянской, в первые дни работы электронная система (сайт) может работать несколько медленно, из-за большого наплыва гостей, которые заходят на ресурс.

“Мы надеемся, что через некоторое время наплыв несколько уменьшится, и новая система будет работать быстрее”, - отметила Гитлянская.

Она сказала, что бумажные пропуска, которые раньше существовали, теперь не будут выдаваться. Кроме того, перейти линию соприкосновения можно будет при получении разрешения через любое КПП, в любом секторе на линии разграничения.

Также Гитлянская отметила, что в СБУ надеются обрабатывать и предоставлять заявителю окончательную информацию о том, разрешается или не разрешается ему переход через линию разграничения в течение 3-4 дней, но, тем не менее, может остаться люфт во времени до 10 суток.

Гитлянская подчеркнула, что система работает автоматически, и никто не может в нее вмешаться. Более того, отметила она, никто не сможет любым способом ускорить рассмотрение заявок, поскольку они рассматриваются специальной группой в порядке поступления.

Читайте такжеБаза заявок электронных пропусков не справляется с наплывом желающих - СБУПри этом, обращаясь к гражданам от имени СБУ, Гитлянская попросила их в случае выявления фактов вымогательства вознаграждения за ускорение получения разрешения обращаться к Службе безопасности.

Также спикер СБУ проинформировала, что для тех лиц, которые находятся на оккупированной боевиками территории и не имеют доступа Интернета, будут оставаться специальные ящики на контрольно-пропускных пунктах.

По словам Гитлянской, если раньше, чтобы получить разрешение, необходимо было предоставлять 6 различных документов, то сегодня для оформления достаточно лишь соответствующего заявления на сайте электронной системы.

В СБУ планируют выдавать разрешения на пересечение линии разграничения сроком на 1 год.

“Надеемся и уверены, что эта новая система позволит исключить коррупционную составляющую во время оформления разрешений”, - отметила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 7 июля СБУ запустила электронную систему оформления пропусков в зоне проведения антитеррористической операции. Отныне документы для получения разрешений на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины можно подавать в электронной форме.

Отправленные заявки обрабатываются в on-line режиме, благодаря чему граждане могут самостоятельно проверять ход их обработки. После получения разрешения можно пересекать контрольные пункты въезда-выезда, предоставив лишь документ, удостоверяющий личность.

Сегодня в Государственной пограничной службе сообщили, что в базе данных лиц, которым уже выданы пропуска, содержится информация о свыше 400 тысяч человек, которые имеют право пересекать линию разграничения на Донбассе.