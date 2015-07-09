СБУ за три дня получила 26 тысяч электронных заявок на пропуска через линию соприкосновения
За три дня работы новой электронной системы получения пропусков через линию соприкосновения на Донбассе от граждан поступило более 26 тысяч заявок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
“Система заработала с 9.10 7 июля, и за первые три дня работы получено более 26 тысяч заявок”, - сказала она.
По словам Гитлянской, в первые дни работы электронная система (сайт) может работать несколько медленно, из-за большого наплыва гостей, которые заходят на ресурс.
“Мы надеемся, что через некоторое время наплыв несколько уменьшится, и новая система будет работать быстрее”, - отметила Гитлянская.
Она сказала, что бумажные пропуска, которые раньше существовали, теперь не будут выдаваться. Кроме того, перейти линию соприкосновения можно будет при получении разрешения через любое КПП, в любом секторе на линии разграничения.
Также Гитлянская отметила, что в СБУ надеются обрабатывать и предоставлять заявителю окончательную информацию о том, разрешается или не разрешается ему переход через линию разграничения в течение 3-4 дней, но, тем не менее, может остаться люфт во времени до 10 суток.
Гитлянская подчеркнула, что система работает автоматически, и никто не может в нее вмешаться. Более того, отметила она, никто не сможет любым способом ускорить рассмотрение заявок, поскольку они рассматриваются специальной группой в порядке поступления.
Читайте такжеБаза заявок электронных пропусков не справляется с наплывом желающих - СБУПри этом, обращаясь к гражданам от имени СБУ, Гитлянская попросила их в случае выявления фактов вымогательства вознаграждения за ускорение получения разрешения обращаться к Службе безопасности.
Также спикер СБУ проинформировала, что для тех лиц, которые находятся на оккупированной боевиками территории и не имеют доступа Интернета, будут оставаться специальные ящики на контрольно-пропускных пунктах.
По словам Гитлянской, если раньше, чтобы получить разрешение, необходимо было предоставлять 6 различных документов, то сегодня для оформления достаточно лишь соответствующего заявления на сайте электронной системы.
В СБУ планируют выдавать разрешения на пересечение линии разграничения сроком на 1 год.
“Надеемся и уверены, что эта новая система позволит исключить коррупционную составляющую во время оформления разрешений”, - отметила Гитлянская.
Как сообщал УНИАН, 7 июля СБУ запустила электронную систему оформления пропусков в зоне проведения антитеррористической операции. Отныне документы для получения разрешений на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины можно подавать в электронной форме.
Отправленные заявки обрабатываются в on-line режиме, благодаря чему граждане могут самостоятельно проверять ход их обработки. После получения разрешения можно пересекать контрольные пункты въезда-выезда, предоставив лишь документ, удостоверяющий личность.
Сегодня в Государственной пограничной службе сообщили, что в базе данных лиц, которым уже выданы пропуска, содержится информация о свыше 400 тысяч человек, которые имеют право пересекать линию разграничения на Донбассе.