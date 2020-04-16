Силы ООС вчера заставили оккупантов соблюдать "тишину", два наемника ранены – штаб

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

В течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты ввели обстрелы по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств вынудили оккупационные подразделения прекратить вооруженную преступную активность.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли ВСУ вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование оккупантами гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

«На провокационные обстрелы украинские военнослужащие дали результативный и адекватный ответ, поэтому к вечеру оккупанты в этом районе вернулись к соблюдению режима "Тишины"», – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские силы обстреляли позиции сил ООС рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

За сутки, что прошли, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

«Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, утверждают в штабе.