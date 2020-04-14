В Донецкой области во время учений взорвался миномет: погиб военный, еще 8 ранены

Военная прокуратура совместно с ГБР расследуют обстоятельства взрыва.

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, в результате чего 1 военнослужащий погиб, еще 8 ранены.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

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Отмечается, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт Краматорск, начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения восьми военнослужащих Вооруженных сил Украины вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. Вследствие этого погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще 8 военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.