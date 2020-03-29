Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, двое бойцов ОС ранены

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

В течение минувших суток, 28 марта, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военных получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

С началом текущих суток, 29 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава ОС не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что на Донбассе тяжело ранены двое военнослужащих.