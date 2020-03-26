ТКГ в формате видеоконференции обсудила взаимное освобождение удерживаемых лиц - ОП

Во время заседания никаких документов подписано не было.

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Отмечается, что ключевые вопросы, которые были затронуты украинской стороной, касались ситуации по безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц», - говорится в сообщении.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было, отметили в ОП.