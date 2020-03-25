Оккупанты вчера били из запрещенного оружия, ударили и по участку разведения на Донетчине

Российские оккупанты в очередной раз нарушили договоренности.

24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела, а именно: рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: недалеко от Новоалександровки – из 82-мм минометов – 4 мины; рядом с Крымским – с минометов калибра 82 мм – 10 мин, вооружение БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из 82-мм минометов – 11 мин и станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Травневое – две мины с миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

«Огнем в ответ подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации противника», – говорится в сообщении штаба.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия произвел обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.