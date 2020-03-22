Боевики на Донбассе обстреляли из минометов позиции Объединенных сил возле Водяного

Украинские военные приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрел из минометов калибра 82 мм возле Водяного.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" возле Водяного боевики выпустили из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 5 мин.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 21 марта на Донбассе ранили украинского военнослужащего.