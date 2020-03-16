Оккупанты на Донбассе 12 раз открывали огонь, ранены четыре украинских бойца

Боевики обстреливают военных ООС из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На протяжении прошлых суток, 15 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно: трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Невельского – из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое боевое поражение.

Как сообщал УНИАН, в предыдущие сутки, 14 марта, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции, в частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.