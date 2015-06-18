"Азов" преобразуют в бригаду спецназначения численностью до 2,5 тысяч бойцов - командир
Билецкий отметил, что сейчас у "Азов" закрыт штат и возможности набирать новых людей нет, но по его словам, желающих достаточно.
Командир полка Андрей Билецкий сообщил, что реорганизация "Азова" даст возможность увеличить численность бойцов до 2,5 тысячи человек.
Об этом командир полка Андрей Билецкий сообщил в Twitter.
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"Если все будет хорошо, то в ближайшее время полк "Азов" будет преобразован в отдельную бригаду специального назначения", - заявил он.
Билецкий отметил, что сейчас у "Азов" закрыт штат и возможности набирать новых людей нет, но по его словам, желающих достаточно.
Полк «Азов» будет реорганизован в отдельную бригаду специального назначения, - командир Азова Андрей Билецкий. #Азовhttp://t.co/LwTXXmMIVg
— Полк Азов (@Polk_Azov) June 17, 2015