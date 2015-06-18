"Азов" преобразуют в бригаду спецназначения численностью до 2,5 тысяч бойцов - командир

Командир полка Андрей Билецкий сообщил, что реорганизация "Азова" даст возможность увеличить численность бойцов до 2,5 тысячи человек.

Об этом командир полка Андрей Билецкий сообщил в Twitter.

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"Если все будет хорошо, то в ближайшее время полк "Азов" будет преобразован в отдельную бригаду специального назначения", - заявил он.

Билецкий отметил, что сейчас у "Азов" закрыт штат и возможности набирать новых людей нет, но по его словам, желающих достаточно.