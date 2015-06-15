За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, 20 - ранены
13:18, 15 июня 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 20 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военных и 20 получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 21 получил ранения.
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