За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, 20 - ранены

13:18, 15 июня 2015
Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 20 получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военных и 20 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 21 получил ранения.

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