В Крымском до поздней ночи шли бои, ранены 4 военных

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"Вчера (11.06), начиная со второй половины дня и до поздней ночи, в Крымском продолжались боевые действия – перестрелки из автоматического оружия, обстрелы из гранатометов, минометов и артиллерии. Огонь по нашим позициям в районе противотуберкулезного диспансера велся со стороны оккупированных Фрунзе и Сокольников. Жилой сектор Крымского не пострадал, однако в результате боевых действий ранены четверо наших бойцов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, трое военных получили осколочные ранения от минометных мин, один – от артиллерийского снаряда.

"Все раненые госпитализированы, у двоих из них ранения оцениваются как серьезные. Утром в Крымском тихо", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, согласно сообщению, вчера ночью обстрелу подверглась также Новотошковка, что на автодороге Бахмутка.

"Около 21.30 по позициям наших военных со стороны оккупированного Донецкого нанесли минометный и артиллерийский удар. Калибр оружия – соответственно 120 и 122 миллиметра (его использование запрещено Минскими соглашениями). Снаряды и мины взорвались непосредственно на территории поселка, к счастью, ни из мирных жителей, ни из военных никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

Кроме названных населенных пунктов, по информации пресс-службы, боевые действия вечером и среди ночи велись в Станице Луганской (локальные перестрелки без серьезных последствий), Родине (боевики из Михайловки обстреляли наш крайний блокпост из минометов и гранатометов), Трехизбенке (обстрелы наших военных из гранатометов и стрелкового оружия), Счастье (периодические обстрелы позиций украинских силовиков вблизи моста через Северский Донец).

Информации о пострадавших не поступало.