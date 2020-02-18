Евросоюз призвали решительно отреагировать на утреннюю атаку РФ на Донбассе

Утром в результате обострения в Луганской области украинская армия понесла потери.

Представительство Украины при Европейском Союзе призывает ЕС к решительной реакции на утреннюю атаку пророссийских террористов на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

"Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня РФ и силы, которые она поддерживает, начали наступление и тяжелые обстрелы украинских позиций из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо раненых. Мы проинформировали ЕС об эскалации со стороны России и призвали партнеров к решительной реакции", - написал дипломат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.