Задержанного в РФ латвийского боевика "Черного Ленина" отпустили - СМИ
21:34, 12 февраля 2020Война
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Боевик поддерживает оккупацию Крыма и части Донбасса.
Айо отпустили после задержания / фото: страница "Черного Ленина" в ВК
В России отпустили задержанного ранее гражданина Латвии, известного боевика "ДНР" Бенесса Айо.
Об этом сообщает "Эхо Севера" со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что боевик был задержан накануне в коммуне близ станции Шиес, был доставлен в Котлас и там отпущен.
"Таким образом, инцидент можно считать исчерпанным", - пишет издание.
Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал "русскую весну" в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений.
Как сообщал УНИАН, ранее латвийский боевик Бенес Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".
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