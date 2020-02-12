Задержанного в РФ латвийского боевика "Черного Ленина" отпустили - СМИ

Боевик поддерживает оккупацию Крыма и части Донбасса.

В России отпустили задержанного ранее гражданина Латвии, известного боевика "ДНР" Бенесса Айо.

Об этом сообщает "Эхо Севера" со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что боевик был задержан накануне в коммуне близ станции Шиес, был доставлен в Котлас и там отпущен.

"Таким образом, инцидент можно считать исчерпанным", - пишет издание.

Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал "русскую весну" в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений.

Как сообщал УНИАН, ранее латвийский боевик Бенес Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".