Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями артсистем, минометов, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец.

Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибров 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник дважды обстреливал позиции украинских защитников неподалёку от Лебединского: из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», а именно: рядом с Новолуганским - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалёку от населенного пункта Троицкое - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и калибра 122 мм - 21 снаряд.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 8 февраля, вооруженные формирования РФ на востоке Украины только три раза нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ОС не было.