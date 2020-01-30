В Одесской области простились с бойцом, погибшим в районе ООС
21:55, 30 января 2020Война
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Уроженец Килии Евгений Щуренко, 1978 года рождения, погиб утром 26 января на Донбассе во время обстрела, который вели боевики.
Четверг, 30 января, был объявлен в Килии Днем траура / фото: Бойченко/Facebook
Сегодня в городе Килия Одесской области простились с бойцом Евгением Щуренко, погибшим в районе проведения операции Объединенных сил.
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Об этом сообщил глава Килийской Объединенной территориальной громады Павел Бойченко в Facebook.
«Сегодня, 30 января, Килия проводила в последний путь Щуренко Евгения Валерьевича, военнослужащего-контрактника 28-й отдельной механизированной бригады - старшего механика-водителя механизированного отделения мотострелкового взвода…», - написал Бойченко.
В связи с этим, четверг, 30 января, был объявлен в Килие Днем траура.
Уроженец Килии Евгений Щуренко, 1978 года рождения, погиб утром 26 января на Донбассе во время обстрела, который вели боевики.
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