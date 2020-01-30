В Одесской области простились с бойцом, погибшим в районе ООС

Уроженец Килии Евгений Щуренко, 1978 года рождения, погиб утром 26 января на Донбассе во время обстрела, который вели боевики.

Сегодня в городе Килия Одесской области простились с бойцом Евгением Щуренко, погибшим в районе проведения операции Объединенных сил. Читайте такжеНа Донбассе в четверг ранили украинского военного Об этом сообщил глава Килийской Объединенной территориальной громады Павел Бойченко в Facebook. «Сегодня, 30 января, Килия проводила в последний путь Щуренко Евгения Валерьевича, военнослужащего-контрактника 28-й отдельной механизированной бригады - старшего механика-водителя механизированного отделения мотострелкового взвода…», - написал Бойченко. В связи с этим, четверг, 30 января, был объявлен в Килие Днем траура. Уроженец Килии Евгений Щуренко, 1978 года рождения, погиб утром 26 января на Донбассе во время обстрела, который вели боевики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter