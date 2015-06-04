Бирюков: за сутки на Донбассе погибли 5 военнослужащих
10:45, 04 июня 2015Война
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За истекшие сутки в зоне АТО на Донбассе погибли 5 военнослужащих, четыре из них - под Марьинкой.
REUTERS
Об этом на своей станице в соцсети сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.
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"Финальные данные по боевым потерям за вчерашние сутки (от полуночи до полуночи, подаются в 7 утра): 5 погибших (из них под Марьинкой - 4); 39 раненых; уничтожены 1 ГАЗ-66 и 2 УАЗ-452", - сказано в сообщении.
Советник Минобороны Юрий Бирюков обнародовал новые данные о потерях
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