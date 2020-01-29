Боевики на Донбассе сегодня шесть раз обстреляли украинских военных

В результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Сегодня оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел два обстрела по нашим позициям, а именно: недалеко от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе

Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": недалеко от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины; три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин.

"Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на участке разведения №1 в районе Станицы-Луганской ситуация остается стабильной - режим тишины соблюдается, а на участках разведения №2 (в районе Золотого) и №3 (в районе Богдановки и Петровского) - продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.