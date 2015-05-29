СК РФ заявил о возбуждении очередного дела против украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил его официальный представитель Владимир Маркин.

«По данным следствия, 26 мая 2015 года около 20 часов 15 минут неустановленные лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения калибра не менее 122 мм, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке», - заявил Маркин. При этом он не уточняет, откуда у «следствия» данные о ситуации с территории другого государства.

Читайте такжеШтаб АТО опровергает обвинения в обстреле Горловки украинскими военнымиПо его словам, в зону обстрела попали жилые дома на улицах Планерная и Озеряновская, а также прилегающая к ним территория. В результате этого артиллерийского обстрела погибли три человека, в числе которых девочка 2004 года рождения. Еще двоим гражданам, в том числе 2-летнему ребенку, причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Маркин утверждает, что следствие полагает, что нападавшие преследовали цель – «уничтожение национальной группы русскоязычных лиц, проживающих на территории Донбасса. При этом они действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений ряда международных конвенций, в том числе Конвенции о правах ребенка».

Представитель СК отметил, что российское законодательство, в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ, дает Следственному комитету право привлекать иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, к уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если иностранные граждане не были осуждены в иностранном государстве.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Горловке Донецкой области в результате обстрела боевиками города погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Донецкой области, 26 мая около 19-ти часов боевики террористической организации «ДНР» нанесли массированный удар из тяжелой артиллерии по жилому кварталу Горловки.

«Во время обстрела один из снарядов попал в жилой дом в Центрально-городском районе города, в результате чего погибли трое мирных жителей – хозяин дома, его 11-летняя дочь, и еще один мужчина. Также ранения получили еще четверо человек, в числе которых 10-летний мальчик и новорожденный ребенок», - говорится в сообщении.

По факту нападения террористов «ДНР» на город Горловка начато уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), сообщили в пресс-службе.