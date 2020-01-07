В Киеве 9 января состоится панихида по бойцам, погибшим на Донбассе в 2019 году

В боях на Донбассе в прошлом году погибли 110 украинских защитников.

В Киеве в ближайший четверг, 9 декабря, состоится панихида по украинским военным, которые погибли в зоне боевых действий на Донбассе в течение 2019 года.

Об этом на днях сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Панихида состоится в храме Иоанна Богослова на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Там также будут молиться за победу украинского войска.

"В январе 2020 года состоится общая молитва по всем погибшим в российско-украинской войне военнослужащими в течение 2019 года. В прошлом году 110 бойцов нашей армии погибли в боях российско-украинской войны. Из них - 107 мужчин и три женщины", - говорится в сообщении.

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Начало мероприятия в 19 часов. Молитву возглавит протоиерей Православной церкви Украины Павел Мельник.

Как сообщал УНИАН, в течение 2019 года потери пророссийских террористов на Донбассе составили более шести сотен погибших и почти тысячу раненых.