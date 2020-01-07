В Киеве 9 января состоится панихида по бойцам, погибшим на Донбассе в 2019 году
В Киеве в ближайший четверг, 9 декабря, состоится панихида по украинским военным, которые погибли в зоне боевых действий на Донбассе в течение 2019 года.
Об этом на днях сообщили в Украинском институте национальной памяти.
Панихида состоится в храме Иоанна Богослова на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Там также будут молиться за победу украинского войска.
"В январе 2020 года состоится общая молитва по всем погибшим в российско-украинской войне военнослужащими в течение 2019 года. В прошлом году 110 бойцов нашей армии погибли в боях российско-украинской войны. Из них - 107 мужчин и три женщины", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВоенному стало плохо по дороге в ООС – эго спасали проводники поезда
Начало мероприятия в 19 часов. Молитву возглавит протоиерей Православной церкви Украины Павел Мельник.
Как сообщал УНИАН, в течение 2019 года потери пророссийских террористов на Донбассе составили более шести сотен погибших и почти тысячу раненых.