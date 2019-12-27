"Хороший полигон": эксперт объяснил, как Путин "обманывает весь мир" насчет войск РФ на Донбассе

Эксперт раскрыл ложь Путина относительно Донбасса.

Президент России Владимир Путин обманывает весь мир, заявляя, что на оккупированных территориях Донбасса есть иностранная военная техника, но нет армии РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя резонансное заявление Путина на пресс-конференции по итогам 2019 года, передает "Обозреватель".

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"На территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей находятся регулярные подразделения российской армии. Первый и второй АК – это армейские корпуса южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Там военные занимаются плановой боевой подготовкой... Западная границу для российской армии сместилась к линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей", – заявил Селезнев.

"Это прекрасный полигон для отработки не только учебно-боевых, но и боевых задач. Российские артиллеристы ведут боевую работу по реальных целях. Это прекрасная возможность для совершенствования боевых навыков российских офицеров, курсантов, военнослужащих", – пояснил он.

По словам военного эксперта, Владимир Путин, "заявляя, что на Донбассе нет российских военнослужащих, но есть техника, которая предоставлена для бывших шахтеров "страной, что сочувствует", обманывает весь мир".

"Невозможно современной высокотехнологичной оружием управлять бывшему шахтеру. Работают за рычагами боевой техники, делают соответствующие артиллерийские расчеты специалисты, которые обучались этому делу несколько лет в высших военных учебных заведениях на территории Российской Федерации. Сейчас они залегендированные, возможно, без погон и под другими фамилиями, выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов", – подытожил Селезнев.