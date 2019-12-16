Ситуация на участках разведения сил на Донбассе остается стабильной - штаб ООС

На участках разведение №2 вблизи Золотого Луганской области и №3 в районе Петровского и Богдановки - обстановка стабильная.

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что боевики соблюдают режим тишины на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской.

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 2,3 тысячи пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра ООС, на участках разведения №2 вблизи Золотого Луганской области и №3 в районе Петровского и Богдановки - обстановка стабильная и продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что за две недели зафиксировали около 8,9 тысячи нарушений режима прекращения огня на Донбассе.