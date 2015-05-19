В Минобороны заявили, что Луганская ТЭС является важнейшим объектом для боевиков

Об этом свидетельствует задержание российских кадровых разведчиков в Счастье – именно там, где расположена ТЭС, сказал представитель главной инспекции Министерства обороны Валентин Федичев в эфире "5 канала". По его словам, захват ТЭС приведет к дестабилизации ситуации, чего, по его мнению, и стремятся добиться боевики.

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"Очень важным моментом является, что третья бригада специального назначения, ее подразделения были задействованы во время тактической разведки. Это группа, которая должна действовать на глубине до 700 км, а она получила задачу действовать фактически на линии соприкосновения. Это свидетельство того, что ТЭС уделяется очень важное внимание. Фактически ее захват и отключение от электроснабжения северной части Луганской области – оно дестабилизирует обстановку", - отметил Валентин Федичев.