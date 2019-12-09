В день нормандского саммита боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Враг бил из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток, 9 декабря, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов сегодня удалось избежать.

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Как сообщается в сводке штаба ООС, неподалеку от Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а возле Березового – из автоматических гранатометов.

Напомним, в Париже сегодня началась встреча лидеров стран нормандской четверки - Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (РФ), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция). Стороны обсуждают возможность прекращения войны на Донбассе.

Сегодня Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель, а после совместной встречи должен провести двусторонние переговоры с Путиным.

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