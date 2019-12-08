Сутки на Донбассе: от вражеских обстрелов погиб боец ОС, двое ранены

Враг бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки, 7 декабря, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены. Один боец также получил боевую травму.

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Как сообщается в утренней сводке штаб ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 8 декабря российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции ОС. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, на 9 декабря запланирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.