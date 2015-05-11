Командование АТО: На Донбассе 43 тысячи боевиков, из них 9 тысяч - военные РФ

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев, сообщает «Украинская правда».

"Личного состава ВС РФ - около 9 тысяч, всего, с учетом российских военных в составе НПФ – 43 тысячи. Оперативно-тактических ракет "Точка-У"- 4, которые есть на территории Украины с лета 2014 года. Это российское вооружение. Подтвержденных фактов использования таких ракет против украинских сил нет", - заявил Федичев.

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Кроме того, по его словам, на вооружении у российской группировки есть танки - почти 190, всего на вооружении у боевиков их более 700.

Также Федичев заявил: "Никакого арсенала на территориях Донбасса, которые сейчас оккупированы боевиками, и где бы хранились боеприпасы или военная техника, не было".

"Заявления военно-политического руководства РФ о том, что техника на Донбассе - не завезена из РФ, а частично захвачены подобные арсеналы - ложь", - заявил Федичев.