В пресс-центре ООС "пока" не могут подтвердить "атаку позиций ВСУ с территории РФ"

В штабе ждут результатов экспертизы относительно обстрела.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что до поступления результатов экспертизы не готовы подтвердить информацию об атаке позиций Вооруженных сил Украины в районе села Сизое Луганской области с территории РФ.

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Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

"17 ноября у нас действительно был раненый в районе Станицы Луганской. Его занесли в списки боевых ранений. Сейчас проводят экспертизу - какой боеприпас стал причиной ранения и при каких обстоятельствах. Что конкретно там произошло, пока неизвестно. Поэтому просто нет возможности дать более детальную информацию. Пока мы не можем подтвердить информацию об атаке позиций ВСУ с территории РФ. Сейчас можно говорить лишь о том, что есть раненый боец. Экспертиза не должна занять более 30 дней", – подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 ноября журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские позиции возле села Сизое под оккупированным Луганском были атакованы с территории Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий получил тяжелые ранения.