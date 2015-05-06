ОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля с Донбасса

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 29 апреля по 5 мая.

"Наблюдательная миссия продолжает замечать факты транспортировки угля грузовыми самосвалами из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска "Гуково", - сказано в отчете.

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Также миссия наблюдала интенсивное движение грузовых трейлеров в обоих направлениях, как из России в Украину, так и наоборот. Вместе с тем, наблюдатели сообщают о движении бензовозов в обоих направлениях. Эти грузовики, в основном, имели на цистернах надписи на русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявлял, что Украина контролирует лишь 35 шахт из 95.