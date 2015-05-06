ОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля с Донбасса
Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” в Ростовской области, заявляет, что продолжает фиксировать факты вывоза в Россию угля с Донбасса.
Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 29 апреля по 5 мая.
"Наблюдательная миссия продолжает замечать факты транспортировки угля грузовыми самосвалами из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска "Гуково", - сказано в отчете.
Читайте такжеСБУ задержала в Донецкой области почти 100 вагонов с металлоломом и углем
Также миссия наблюдала интенсивное движение грузовых трейлеров в обоих направлениях, как из России в Украину, так и наоборот. Вместе с тем, наблюдатели сообщают о движении бензовозов в обоих направлениях. Эти грузовики, в основном, имели на цистернах надписи на русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявлял, что Украина контролирует лишь 35 шахт из 95.