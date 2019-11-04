Медиков, которые работали в зоне военных действий на Донбассе, могут признать участниками боевых действий

Отмечается, что многие медицинские работники при выполнении профессиональных обязанностей стали инвалидами в результате ранений или других повреждений здоровья.

Верховной Раде Украины предлагают признать участниками боевых действий медиков, работавших во время военных действий в зоне проведения АТО.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам" зарегистрирован парламенте под номером 2341, его автором является народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк (фракция «Слуга народа»).

Законопроектом предусмотрено, что участниками боевых действий признаются медицинские работники, которые непосредственно были задействованы для выполнения своих служебных обязанностей во время военных действий в зоне проведения антитеррористической операции. Следовательно, им должны быть предоставлены соответствующие льготы.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «многие медицинские работники при выполнении профессиональных обязанностей стали инвалидами в результате ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории, где они осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии разграничения, во время проведения операции Объединенных сил».

Данный законопроект позволит предоставить медицинским работникам статус участника боевых действий.

Василевская-Смаглюк написала в Facebook, что в Украине тысячи медицинских работников спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения, а они не получают статуса участника боевых действий.

«В то же время, должностные лица органов государственной власти, например прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС», - отметила депутат.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет ни одной инициативы об отмене каких-либо льгот военным, в том числе и контрактникам, заявила