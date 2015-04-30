Боевики возвращают тяжелое вооружение и артиллерию в "Горловский гарнизон" - Тымчук

Боевики продолжают «возвращать» в «Горловский гарнизон» тяжёлое вооружение и артиллерию.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

"В течении суток зафиксирована переброска в район н.п.Горловка 4 танков, 2 БМП-2, 1 БМП-1, 3 БТР-80 и 2 МТ-ЛБ с орудиями Д-30, а также нескольких конвоев снабжения по 3-4 транспортных единицы. Севернее Пателеймоновки (район Горловки) фиксируется выдвижение к переднему краю дополнительных огневых средств боевиков – 120-мм миномётов (до 6 единиц)", - говорится в сообщении.

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Тымчук отмечает, что через Донецк (Спартак) в сторону Ясиноватой выдвинулось танковое подразделение боевиков – 18 танков в сопровождении 4-х крытых грузовиков и 2-х БМП-1.

Также за Брянкой наращивает активность ранее зафиксированная здесь бронегруппа террористов, в составе которой 6 танков и порядка 10-12 ББМ. Бронегруппа ведет ночные обстрелы позиций украинских войск в районе Мироновского – Луганского.