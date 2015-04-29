ОБСЕ продолжает фиксировать неотведенное тяжелое вооружение на востоке Украины

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 28 апреля, опубликованном сегодня.

"Несмотря на утверждение, что отведение тяжелого вооружения было закончено, специальная мониторинговая миссия продолжает замечать присутствие тяжелого вооружения", - говорится в отчете.

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В частности, на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории миссия увидела на буксире грузовиков три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и еще одну, которая стояла на месте в неподвижном состоянии.

Также сказано, что на оккупированной боевиками территории наблюдатели увидели один танк Т-64 и 100-миллиметровое противотанковое орудие.

Кроме того, наблюдатели сообщили, что наблюдали за проведением военных учений на окраине населенного пункта Успенка (оккупированного боевиками, 27 км юго-западнее Луганска).

На контролируемой властями территории представители ОБСЕ увидели 8 танков Т-64.