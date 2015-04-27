ОБСЕ не может проверить выведение Россией тяжелого вооружения - Копач

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила глава польского правительства Ева Копач после польско-немецких межправительственных консультаций в Варшаве.

"В Минских договоренностях было очень четко записано, что русские должны вывести свое тяжелое оружие из Украины, и сегодня эти наблюдатели (ОБСЕ) не смогут попасть в места, где эта техника находится и на 100% удостовериться, эта техника была выведена", - сказала она.

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Копач отметила, что судьба введенных против России санкций будет зависеть от того, как будут выполняться достигнутые в феврале этого года договоренности в Минске.

"Мы согласны с тем, что санкции должны быть удержаны, но дело выполнения условий Минск-2 будет определять, будут ли они расширены и продолжены", - сказала глава польского правительства, отметив, что эту точку зрения тоже разделяет канцлер Германии Ангела Меркель.

"Совет ЕС решит дальнейшую ситуацию с санкциями после детального анализа того, что происходит в Украине", - добавила Копач.