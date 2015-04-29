На Луганщине боевик сбежал из "ЛНР", чтобы сдаться украинским правоохранителям

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, во время патрулирования улиц в поселке Карбонит Попаснянского района правоохранители обратили внимание на мужчину, одетого в камуфляж с карабином на плече. Тот, заметив патрульный автомобиль ГАИ, ускорил шаг навстречу милиционерам.

"Положив оружие на землю и подняв руки, мужчина начал кричать, что хочет сдаться в плен. С соблюдением необходимых мер предосторожности он был задержан сотрудниками ГАИ и доставлен в Попаснянский райотдел милиции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при проверке у него были обнаружены документы так называемой "ЛНР" и удостоверение стрелка "батальона территориальной обороны "брянка СССР".

Установлено, что задержанный - 32-летний житель Херсонской области. В феврале 2015 года он освободился из Брянковской исправительной колонии, где отбывал наказание за тяжкое преступление.

Задержанный рассказал правоохранителям, что после освобождения из мест лишения свободы сразу попал к боевикам. При первом же возможном случае, воспользовавшись ситуацией, мужчина сбежал.

У задержанного изъято нарезное оружие карабин СКС калибр 7,62 и 42 патрона к нему.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.