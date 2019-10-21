В "ДНР" грядет громкая отставка - блогер

Появились слухи о скорой отставке главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Проверка российских финансистов различных структур "ДНР" выявила массовые нарушения расходования выделяемых РФ денег для псевдореспублики.

В настоящее время проверка еще окончательно не завершена, но уже выявлено злоупотреблений местными "чиновниками" вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает блогер Фашик Донецкий.

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Он уточнил, что претензии россиян к Пушилину возникли не только из-за растрат средств, но и по причине "утраты авторитета".

"Кроме огромных растрат, россияне также его обвиняют в потере авторитета не только среди военных, но и среди мирного населения. Фактически большая часть "ДНР" ему не доверяет, и россияне очень обеспокоены", - отметил блогер.

"ФСБ просто крайне обеспокоена и разочарована ситуацией и настроениями в недореспублике, а местные говорят: того и жди новую метлу из Москвы", - добавил Фашик Донецкий.

Ранее сообщалось, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Ивана Приходько.