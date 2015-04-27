Боевики второй раз за два дня обстреляли мирное население на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Фейсбук.

"После 14 часов незаконные вооруженные формирования во второй раз за последние два дня накрыли артиллерийским огнем мирных жителей. Преступники обстреляли из минометов населенный пункт Чермалык Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли Троицкое в Луганской области

Напомним, вчера вечером противник вел хаотичный огонь из зенитной установки по населенному пункту Счастье Луганской области.