Сегодня боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военных - пресс-центр АТО

Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook пресс-центра АТО.

"На Донетчине новая эпоха для Украинских войск близ Марьинки началась с боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой. Обе стороны применяли стрелковое оружие. Под плотным огнем наших военнослужащих противник был вынужден отойти", - сказано в сообщении.

Еще одно столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника произошло вечером в районе Авдеевки. Сообщается, что во время столкновения применялось стрелковое оружие.

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"Опорный пункт сил АТО дал решительный отпор нападавшим", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

"Также на Донетчине бандформирования 11 раз обстреливали наши позиции из минометов калибром 120 миллиметров - трижды в районе Гранитного, по два раза неподалеку Песков и Попасной, а также по разу вблизи Кирова и Авдеевки. В ходе обстрелов позиций близ населенных пунктов Широкино, Опытное, Майорск и Лозовое преступники применяли стрелковое оружие, автоматические и ручные гранатометы", - рассказали в пресс-центре.

Также сообщается, что на Луганщине боевики дважды открывали огонь по нашему опорном пункта неподалеку от населенного пункта Сокольники из стрелкового оружия, один раз из зенитной установки.

Кроме того, в 12.10 над Словяносербском зафиксировали пролет вражеского беспилотника.

Также в пресс-центре АТО заявили об обстрелах Опытного. "С 13.25 до 13.35 российско-террористические войска накрыли огнем из ручного противотанкового гранатомета и пулемета населенный пункт Опытное. К счастью, по предварительным данным, жертв среди мирного населения нет", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что военные взяли в плен шестерых боевиков в районе поселка Березовое.