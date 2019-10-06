В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военный

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из минометов, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела 6 октября на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреляли позиции ОС более 20 раз, двое украинских бойцов пострадалиОб этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

В целом в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия», – говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреливали позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» под обстрелы попали защитники Новолуганського, Попасной, Золотого-4 и Зайцевого.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 7 раз, в результате этих обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.