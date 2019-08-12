Главарь "ДНР" придумал план, чтобы не повторить судьбу Захарченко

Пушилин поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко.

Об этом заявил донецкий блогер Дмитрий Черкасов, передает "Обозреватель".

Поэтому, по его словам, Пушилин поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

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"Из-за нехватки денег сокращены ряд должностей в "республике", а вот личному составу подняли зарплату 40 тысяч рублей. Таким образом Пушилин пытается обеспечить себе поддержку со стороны силового блока. Мало ли… Рейтинги падают, многого недовольных, нужно все держать под контролем. Он боится, что его убьют также, как и Захарченко", – предположил блогер.

По его словам, российские спецслужбы вполне могут реализовать такой вариант, а потом обвинить во всем украинские силы. Такой план они применяли и раньше, устраняя боевиков в "республике".

"Судя по всему, Пушилин это знает, поэтому хочет максимально "накосить бабла" и по-тихому убежать в Россию. Так он увеличит себе шансы остаться в живых. Только и тут нет никакой гарантии. Думаю, в любом случае, его конец неизбежен. Люди хотят есть, а на сладких обещаниях далеко не доедешь", – подытожил блогер.

Ранее блогер "Фашик Донецкий" сообщил, что уже к осени Пушилина заменят на другого главаря, который сможет "поправить экономическую ситуацию в "ДНР".