В Днепропетровске открыли Мемориал героям АТО (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, почтить память бойцов пришли руководство области, собратья и родственники погибших, духовенство, военные и просто неравнодушные жители области.

«Мы собрались для того, чтобы почтить память тех людей, которые до последней минуты жизни защищали свою землю, защищали Украину, наш мир, наши семьи. Жизнь каждого из этих людей - это пример мужества, преданности, патриотизма, любви к Украине. Имена многих из них, к сожалению, еще не установлены. Наша задача, чтобы каждый погибший боец вошел в историю нашей страны и это служило примером для нынешнего и следующего поколений», - цитирует пресс-служба заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослава Олийныка.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в открытии памятника приняла участие народный депутат, советник президента, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Читайте такжеВ Днепропетровске похоронили 20 неизвестных солдат, погибших на ДонбассеСогласно сообщению, она контролирует процесс идентификации тел погибших солдат, которые похоронены на Краснопольском кладбище. По инициативе советника президента созданы телефоны доверия, по которым родные пропавших без вести могут получить полную информацию

В пресс-службе также отмечают, что мемориал высотой почти в четыре метра выполнен из житомирского и токовского гранита. Памятник установлен за средства частного предпринимателя Владимира Ныжныка, который и является его автором.

Как сообщал УНИАН, на Краснопольском кладбище Днепропетровска похоронены 173 временно неустановленные участники АТО. Это бойцы из Днепропетровской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской и других областей.

Всего с начала проведения антитеррористической операции в отделы судебно-медицинской экспертизы Днепропетровской области поступило 837 тел. После проведения судебно-медицинского исследования было визуально опознано больше половины, свыше 129 солдат идентифицированы после анализа ДНК их родственников.