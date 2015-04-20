СМИ: Боевики расстреляли директора шахты "Шахтерскантрацит" и его жену

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в штабе АТО.

"18.04.2015 г. во второй половине дня между населенными пунктами Зугрэс и Харцызск трассы "Ростов-Донецк" (блок-пост "Водострой"- ред.) боевиками одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" по неизвестным причинам расстрелян автомобиль генерального директора ГП "Шахтерскантрацит" Николая Ковалева, в котором также находилась его жена. От полученных огнестрельных ранений супруги Ковалевы погибли на месте", - сообщил источник.

Читайте такжеУкраина с начала года импортировала угля на $405 миллионовГП „Шахтерскантрацит“ включает 6 шахт, где добывают энергетический уголь, антрацит. В состав предприятия входят: ГОАО "Шахта им. 1 Мая", ГОАО "Шахта им. 17 Партсъезда", ГОАО "Шахта "Постниковская", ГОАО "Шахта "Шахтерская", ГОАО "Шахтоуправление "Шахтерское-Глубокое", ГОАО "Шахта "Винницкая".

Ранее сегодня на брифинге министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Украина не контролирует ни одной шахты, добывающей антрацит.