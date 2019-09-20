В ОБСЕ заявляют об уменьшении количества нарушений перемирия в ООС

За прошедшие сутки было зафиксировано 11 взрывов, когда за сутки до того взрывов было около 280.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что в Донецкой области значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете миссии за 19 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеНа Донбассе боевики грабят и применяют насилие к жителям оккупированных территорий - разведка

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 280 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от Пищевика (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка).

"В Луганской области миссия зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов (за предыдущий отчетный период не было зафиксировано ни одного такого нарушения)", - заявили наблюдатели.

Так, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на западо-юго-запад от Кадиевки (быв. Стаханов; неподконтрольная правительству, 50 км на запад от Луганска), а также на восток и западо-юго-запад от Станицы Луганской (подконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.