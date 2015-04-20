Боевики обстреляли Авдеевку из минометов, ранена женщина - МВД

Осколочные ранения получила местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД.

Как сообщил, Александр Косенко, начальник Авдеевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, обстрел города начался после 11:00, есть подтвержденная информация об одном пострадавшем - местной жительнице. Женщина госпитализирована.

На место направлена следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте такжеНочью боевики обстреливали Авдеевку и окрестности Донецка из "отведенных" минометов"По состоянию на 15:00 известно, что пострадавшая получила множественные осколочные ранения ног. Она находится в больнице в Димитровом. Во время обстрела женщина находилась вблизи продуктового магазина по улице Некрасова. По факту ранения местной жительницы 1970 года рождения, Авдеевским ГО открыто уголовное производство по ст.15 п.5 ч.2 ст. 115 «Покушение на совершение преднамеренного убийства, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Обстрел окрестностей Авдеевки продолжается. Информации о новых пострадавших нет.